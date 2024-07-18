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Kuşadası'nda Kaçak İçki Operasyonu: 411 Şişe Gümrük Kaçağı Bandrolsüz Alkol Ele Geçirildi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan kaçak içki operasyonunda 411 şişe gümrük kaçağı bandrolsüz alkol ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 19 litre damacana içerisinde el yapımı sahte votka da bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan kaçak içki operasyonunda 411 şişe gümrük kaçağı bandrolsüz alkol ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, ilçe genelinde gümrük kaçağı bandrolsüz ve sahte içki satanlara yönelik kararlı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, Alacamescit Mahallesi'nde bir adrese baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 60 şişe votka, 4 şişe cin, 21 şişe tekila, 296 şişe viski ve 30 şişe şampanya olmak üzere toplam 411 şişe gümrük kaçağı bandrolsüz içki ele geçirildi. Ayrıca 19 litre damacana içerisinde el yapımı sahte votka da ele geçirildi. Ele geçirilen tüm malzemelere el konulurken, C.A. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarının aralıksız süreceğibildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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