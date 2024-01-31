Kuşadası'nda Kaçak Alkol Operasyonu

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kuştur Uygulama Noktası'nda durdurdukları bir araçta kaçak alkol malzemeleri ele geçirdi.

Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda, Kuştur Uygulama Noktası'nda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içinde yapılan aramalarda, 5 litrelik 18 adet toplamda 90 litre etil alkol, 24 adet 45 ml malt aroması, 9 adet 3 ml alkol kiti ve 7 adet 15 ml anason yağı bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, araç sürücüsü T.G. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor - AYDIN