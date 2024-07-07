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Kuşadası'nda İşyeri Sahibi Tartıştığı Kişiyi Bıçakladı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde işyeri sahibi R.S. ile üst katta oturan F.Ç. arasında çıkan tartışmada kan aktı. İşyeri sahibi R.S. tartıştığı F.Ç.'yi karnından bıçakladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde işyeri sahibi R.S. ile üst katta oturan F.Ç. arasında çıkan tartışmada kan aktı. İşyeri sahibi R.S. tartıştığı F.Ç.'yi karnından bıçakladı.

Olay, Kuşadası ilçesi Camikebir Mahallesi Mithat Baysal Sokak üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre apartmanın 2'nci katında oturan F.Ç. balkondan aşağıya su döktü. İşyeri sahibi R.S. masalarda müşterilerinin olduğunu söyleyerek F.Ç.'ye sözlü uyarıda bulundu. Kısa süre sonra F.Ç. ile R.S. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi R.S. ekmek bıçağı ile F. Ç.'yi karnından bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan F.Ç.'ye çevredekiler tampon yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan F.Ç. ağır yaralı olarak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan çıkan tartışmada başından yaralanan R.S.'de ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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