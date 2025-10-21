Kuşadası'nda İnşaat Demiri Hırsızlığı: 3 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evin inşaatından 8 ton demir çalan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Jandarma Karakol Komutanlığı'na müracaatta bulunan mağdur bir şahıs evinin inşaatından 8 ton ağırlığında inşaat demirinin çalındığını beyan ederek şikayette bulundu.

Olayla ilgili adli tahkikat başlarken, olay yeri ve çevresinde yapılan, detaylı araştırma ve soruşturma ile kamera incelemesi neticesinde, inşaat demirlerini çalan 3 şüpheli tespit edilerek yakalandı. - AYDIN