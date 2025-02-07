Merkez Bankası Başkanı Karahan: 2025 yılı sonu için enflasyon tahminimiz yüzde 24

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini
Yavaş'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili soruya yanıtı basın toplantısına damga vurdu

Tüm kamuoyunun merak ettiği soruya alakasız bir yanıt verdi
İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar

İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar
Bakanlık 81 ile yazı gönderdi: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak

Bu görüntüler sonrası Bakanlık 81 ile yazı gönderdi

Kuşadası'nda Hayvan Hastalıklarına Karşı Yol Kontrol Denetimi

Kuşadası'nda Hayvan Hastalıklarına Karşı Yol Kontrol Denetimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ve tarım ekipleri, hayvan hastalıklarını önlemek amacıyla yol kontrol denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri hayvan hastalıklarının önlenmesi amacıyla ilçe tarım müdürlüğü ekipleri ile birlikte yol kontrol denetimi gerçekleştirdi.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kuşadası ilçesi Yaylaköy Mahallesi'nde müşterek hayvan hastalıklarının önlenmesi amacıyla yol kontrol ve denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Vatandaşların sağlığı için kurumlar ile denetim ve kontrol faaliyetinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Trump'ın medya şirketi Bitcoin Plus ETF ile finans dünyasına adım atıyor
img

Yıldız futbolcunun oğlu da kendi gibi
img

İki kardeşin ölümüyle ilgili aileyi yıkan karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milletvekillerine trafikte 'ömür boyu' ceza muafiyeti

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
Türkiye'de en fazla boşanma İzmir'de

İşte en fazla boşanmanın yaşandığı ilimiz
Kahtalı Mıçe, hasta yatağından sevenlerine seslendi: Dualarınızı eksik etmeyin

Hasta yatağından dua istedi
'Cin' yalanıyla kandırdığı kadını cinsel birlikteliği ikna edip 2 milyon lirasını aldı

Kandırdığı kadını cinsel birlikteliği ikna edip 2 milyon lirasını aldı
Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı

Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı
İsrail basını yazdı: Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı, Atina alarma geçti

Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı! Komşunun uykuları kaçtı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.