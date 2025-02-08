Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesi vatandaşı ara zam beklentisine soktu

Merkez'in sürpriz hamlesi milyonları zam beklentisine soktu
Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt

Öcalan'ın yapacağı çağrı sonrası silah bırakacaklar mı?
Narin cinayeti davası: Salim'in başvurusunda Nevzat'la ilgili şok detay ortaya çıktı

Salim'in başvurusunda Nevzat Bahtiyar'la ilgili şok detay

Kuşadası'nda Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kuşadası'nda Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında 5 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T.'yi yakaladı. Jandarma, aranan şahıslara yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda hakkında 5 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürürken aranan şahıslara karşı düzenlediği operasyonlarla suç ve suçlara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 'kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T.'nin saklandığı yeri tespit eden ekipler operasyon düzenlendi. Operasyonda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan O.T. adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kızını yanağından öptü, bir anda bu hale geldi
img

Türkiye'de tatil gün sayısı artacak
img

Hastanede skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam sandalyede can verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız sevgilisini kalbinden bıçakladıktan sonra arkadaşıyla mesajlaşmış

Genç kız sevgilisini kalbinden bıçaklayıp başında bekledi
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı
Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi

Hastanede skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam sandalyede can verdi
Süper Lig takımından tarihi karar! Taraftarlarını ömür boyu men edecekler

Taraftarlarını ömür boyu men edecekler
Ege'de deprem fırtınası yaşanırken İstanbul'da çekilen görüntü ürküttü

Ege'de deprem fırtınası yaşanırken İstanbul'da çekilen görüntü ürküttü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.