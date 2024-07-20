Kuşadası'nda Hapis Cezası Bulunan 3 Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs kıskıvrak yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede suçluların yakalanması amacıyla sürdürdükleri çok yönlü ve titiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Hazıfeyzullah Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, 'adet gereği açıkta bırakılmış olan eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçlarından aranan ve hakkında 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A., emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kadınlar Denizi Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.E.C. ile 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak ile basit yaralama' suçlarından aranan ve hakkında toplam 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN