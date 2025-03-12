Polonya Başbakanı Tusk kırık ayakla Türkiye'ye geldi, Erdoğan koluna girdi

Başbakan yürüyemeyince Erdoğan hemen koluna girdi
Ece Gürel'in anne ve babası savcılıkta: Kızımı birinin ormana götürüp getirdiğini düşünüyoruz

İddiaların ardından Ece'nin anne ve babası soluğu savcılıkta aldı
Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler

Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın

Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın

Kuşadası'nda Hapis Cezası Bulunan 2 Şahıs Yakalandı

Kuşadası'nda Hapis Cezası Bulunan 2 Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişiyi yaptıkları denetimlerde yakalayarak adliyeye sevk etti.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Öztürk Sokak üzerinde yapılan denetimlerde yakalanan T.Y.'nin (33), yapılan UYAP sorgulamasında Söke İlamat ve İnfaz Bürosunca 'kasten öldürme' suçundan arandığı ve 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Değirmendere Mahallesi Sanayi Caddesi'nde M.Ö. (43) isimli şüpheliyi yapılan başarılı operasyonla saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Yapılan UYAP sorgulamasında ise şüphelinin Konya İlamat ve İnfaz Bürosunca 'silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma', Konya Asliye Ceza İlamat Bürosunca 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak' ve 'ruhsatsız ateşli mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından toplamda 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Erdoğan'ı şaşırtan soru: Beni dolduruşa mı getiriyorsun?
img

MHP'den Öcalan için kullanılan ifadeye ilişkin ilk açıklama
img

İddianame hazır! İşte 2 ünlü oyuncu için istenen ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı

4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti
Derbide yabancı hakem krizi! Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar

Yabancı hakem krizi ortalığı karıştırdı! Derbide kıyamet koptu
Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

Erdal Başkan, hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan 'enerji' sorusu: Kendin için söylemiyorsun değil mi

Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti
Eski TÜİK Başkanı Aydemir: Enflasyon doğru açıklansaydı emekli maaşı 20 bin lira olurdu

TÜİK'in eski patronundan emeklileri çıldırtacak sözler
Bomba iddia! Beşiktaş, Galatasaray derbisinde 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek

Derbide 5 kırmızı kart görüp sahadan çekilecekler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.