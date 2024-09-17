Kuşadası'nda Haklarında Arama Kararı Olan İki Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki polis uygulama noktasında haklarında aranması olan iki şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Uygulama Noktası'nda gerçekleştirdikleri denetimlerde, arama kararı bulunan iki şahıs yakalandı. A.T. isimli şahsın Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ve Uyuşturucu Ticareti Yapma veya Sağlama suçlarından arandığı, hakkında 16 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 2 bin TL adli para cezası bulunduğu tespit edildi. Aynı uygulama sırasında, S.B. isimli şahsın da Basit Yaralama ve Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçlarından arandığı ve hakkında 14 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN