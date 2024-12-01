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Kuşadası'nda Güpegündüz Soygun Girişimi

Kuşadası'nda Güpegündüz Soygun Girişimi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kar maskesi takan motosikletli iki şüpheli, bir eve güpegündüz soygun girişiminde bulundu. Demir kapıyı açamayınca olay yerinden kaçtılar.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kar maskesi takan motosikletli 2 şüpheli güpegündüz bir evi soymak istedi. Demir kapıyı açamayınca motosikletlerine binerek olay yerinden uzaklaşan şahısların görüntüleri, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, dün Kuşadası'na bağlı Alacamescit Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar maskesi takan motosikletli 2 kişi, Güneş Sokak üzerinde bulunan zemin kattaki bir evi soymak istedi. Evin bulunduğu adrese gelen 2 şahıs, önce motosiklet arıza yapmış gibi davrandı. Ardından çevreyi kontrol eden şüpheliler eve doğru yöneldi. Demir kapıyı defalarca açmaya çalışan soyguncular, sonuç alamayınca motosikletlerine binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Başına gelen olaya şaşıran ev sahibi Serkan Gün, "Evimizin kilidini açamayınca kapıyı tekmeleyip, camı kırmışlar. Olay yaşandığı sırada karşı komşumuz da görmüş. Tüm bunların öğlen vakti Kuşadası gibi bir yerde yaşanması gerçekten çok garip. Eşim ve çocuklarım evde olsaydı ve onlara zarar gelseydi hesabını kim verecekti" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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