Kuşadası'nda Göçmen Kaçakçısı Yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sahil güvenlik ekipleri tarafından kaçak göçmen taşıyan bir lastik bot durdurularak içindeki bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde göçmen kaçakçısı şüphelisi sahil güvenlik ekipleri tarafından denizde lastik bot içerisinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından şüpheli bir fiber karinalı lastik bot tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak, içerisindeki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - AYDIN