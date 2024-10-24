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Kuşadası'nda Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Üç Tutuklama

Kuşadası'nda Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Üç Tutuklama
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan üç kişi, mahkeme tarafından tutuklandı. Eylül ayında 25 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalanmıştı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan iki kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Eylül ayında meydana gelen göçmen kaçakçılığı olayında 25 düzensiz göçmen ile yabancı uyruklu M.B. isimli organizatör yakalanıp, emniyette ifadesi alınan organizatör M.B. sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. Ekiplerin devam eden çalışmalarında olayın diğer 2 şüphelisi olan S.Y. ve C.B. tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Kuşadası Güvenlik 3-sayfa Göçmen Hukuk Eylül

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