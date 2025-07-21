Kuşadası'nda Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 kişi, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin, iki göçmeni Yunanistan'a kaçırmaya çalıştığı belirlendi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Kuşadası ilçesinde iki şüpheli şahsın göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. F.Ö. (26) ve F.T. (28) isimli şüphelilerin, 2 şahsı yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Samos Adası'na kaçırmaya çalıştığı belirlendi. Kuşadası Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkarılan iki şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Söke Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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