Kuşadası'nda gezi teknesinde rahatsızlanan şahıs Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gezi teknesinde rahatsızlanan bir şahıs Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi. Şahıs sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gezi teknesinde rahatsızlanan bir şahıs Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan 1 şahsın tıbbi tahliyesi için bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından tahliyesi gerçekleştirilen şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi. Şahıs ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. - AYDIN