Kuşadası'nda gece yarısı şok baskın!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece yarısı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çok sayıda polis ile gerçekleştirilen şok baskın hakkında henüz bilgi paylaşılmadı. Operasyonda gözaltına alınanlar olduğu belirtildi.

Aydın'ın Kuşadası içesinde gece yarısı İl Emniyet Müdürlüğü tarafında çok sayıda polis ile şok baskın gerçekleştirildi. Asayiş ekiplerinin yanı sıra, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de görev aldığı şok baskınlarda sokağın giriş ve çıkışlarını tutan polis, adeta kuş uçurtmazken operasyonla ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.

Gece yarısı gerçekleşen operasyonda polis ekipleri, önceden planladığı belirtilen operasyon kapsamında çeşitli noktalardan Barlar Sokağı'na girerek bölgenin tüm giriş ve çıkışını kapatarak bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Tüm eğlence mekanlarının denetlenip kimlik kontrolünün yapıldığı operasyonda gözaltına alınanların olduğu öğrenildi. Operasyonun devam ettiği bölgede Özel Harekat Polislerinin de görev alması dikkat çekti. - AYDIN