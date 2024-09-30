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Kuşadası'nda Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı

Kuşadası'nda Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda toplam 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet, fuhuşla mücadele çalışmalarının kararlılıkla süreceğini açıkladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda iki adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında ilçede yürüttükleri kararlı ve titiz çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yapılan fiziki takipler ve elde edilen istihbarat sonucu, fuhuş yapıldığı tespit edilen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında, suç unsurlarına el konulurken, toplam 6 şahsın konu ile ilgili ifadeleri alındı. Operasyonun devamında, M.Y., N.A., E.E., E.K. ve R.Ş. isimli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. İlçede fuhuşla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmeye devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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