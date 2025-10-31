Haberler

Kuşadası'nda Fuhuş Operasyonu: 5 Tutuklama, 18 Kadına İşlem Yapıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli tutuklanırken, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 18 kadın hakkında işlem yapıldı. Operasyonda 110 bin TL, 5 bin dolar ve 1,3 bin euro nakit para ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli tutuklanırken, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 18 kadın hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren bazı işletmelerde fuhşa aracılık ve yer temin edildiği yönünde aldığı istihbaratı değerlendirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 iş yerinde fuhşa aracılık ve yer temin edildiği tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı. İş yerlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 110 bin 770 TL, 5 bin 305 dolar ve bin 300 euro nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 15'i yabancı, 3'ü Türk vatandaşı toplam 18 kadın hakkında işlem yapıldı. Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
