Kuşadası'nda Freni Boşalan Kamyonet Duvara Çarptı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, freni boşalan park halindeki market malzemesi yüklü kamyonet, sitenin istinat duvarına çarptı. Şoförün kamyoneti durdurmak için peşinden koştuğu anlar yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Ege Mahallesi 438'inci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Akgöl market malzemesi teslim etmek için 09 BA 601 plakalı kamyonetini eğimli yola park edip, araçtan indi. Bu sırada iddiaya göre freni boşalan kamyonet, kontrolden çıkıp, yokuş aşağıya hareket ederken sürücü İsa Akgöl de peşinden koşmaya başladı. O anlar ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 100 metre ilerleyen kamyonet, sokağın sonundaki sitenin istinat duvarına çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kamyonette maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonet, çağrılan vinç yardımıyla asılı kaldığı yerden kurtarıldı.

Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı. - AYDIN