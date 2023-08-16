Kuşadası'nda Forkliftin Sepetini Çalan Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir inşaatta bulunan forkliftin sepetini çalan şüpheli, jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili E.D. isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir inşaatta bulunan forkliftin sepetini çalan şüpheli, jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsa ait inşaatının önünde bulunan forkliftin sepeti, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili E.D. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN