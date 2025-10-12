Kuşadası'nda Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki otomobil, park halindeki kamyonete ok gibi saplandı. Güvenlik kameralarınca anbean kaydedilen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 07.15 sıralarında İkiçeşmelik Mahallesi Cafer Kotan Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 35 AG 1713 plakalı otomobil, seyir halindeyken yolun sağ tarafında park halinde bulunan 16 BPV 167 plakalı kamyonetin arka kısmına çarparak ok gibi saplandı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar oluşurken, araçta yolcu olarak bulunan ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücü H.K. ile araçta bulunan M.Y., M.T. ve E.E.Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni de araç içerisinden çıkartılarak morga alındı.

Kaza anı kamerada

Yaşanan feci kaza çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde seyir halindeki otomobilin sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kamyonete çarpması yer aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden şahsın kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - AYDIN