Kuşadası'nda Evden Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi, yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelinin kimliği belirlenirken, çalınan eşyalar ise henüz bulunamadı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen kişi yakalandı.
Yaylaköy Mahallesi'ndeki bir evden eşya çalındı.
Yürütülen soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin H.A. olduğunu belirledi.
Şüpheli, operasyonla gözaltına alındı. Çalınan eşyalar ise henüz ele geçirilemedi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa