Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kuşadası'nda Evden Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Kuşadası'nda Evden Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi, yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelinin kimliği belirlenirken, çalınan eşyalar ise henüz bulunamadı.