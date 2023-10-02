Kuşadası'nda Evden Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir şahsın evinden yaklaşık 30 bin TL değerinde eşya çalan hırsızlık şüphelisi jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalar çerçevesine kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir şahsın evinden yaklaşık 30 bin TL değerinde eşya çalan hırsızlık şüphelisi jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalar çerçevesine kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Yaylaköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede ikamet eden bir şahsın evinden yaklaşık 30 bin TL değerinde mutfak ve yatak odası eşyası kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerin yaptıkları çalışmalar çerçevesinde hırsızlık şüphelisinin H.A. olduğu tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi H.A. ekipler tarafından yapılan operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN