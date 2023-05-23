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Kuşadası'nda ev yangını: 2'si çocuk, 4 kişi dumandan etkilendi

Kuşadası'nda ev yangını: 2'si çocuk, 4 kişi dumandan etkilendi

3. Sayfa Haberleri

Kuşadası'nda ev yangını: 2'si çocuk, 4 kişi dumandan etkilendi Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kuşadası'nda ev yangını: 2'si çocuk, 4 kişi dumandan etkilendi

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın Alacamescit Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Z. isimli kişinin ikamet ettiği evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası İtfaiye Amirliği, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle apartman sakinleri tahliye edilirken, yoğun dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi kontrol amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri evdeki yangını söndürürken, yangının çıkış sebebinin yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası İtfaiye Aydın 3. Sayfa Haberler

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