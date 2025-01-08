Kuşadası'nda Elektronik Sigara Kaçakçılığına Baskın: İki Şüpheli Yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan operasyon sonucunda iki şüpheli yakalanırken, çok sayıda elektronik sigara ve kaçak sigara ele geçirildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sigara kaçakçılığı kapsamında iki farklı adrese yapılan baskında 2 şüpheli yakalandı, çok sayıda elektronik sigara ele geçirildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nca elektronik sigara kaçakçılığına yönelik Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde 2 farklı adreste M.B. (27) ve T.K.S. (51) isimli şahıslara yönelik baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 73 adet elektronik sigara, 4 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari süreç başlatıldı. - AYDIN