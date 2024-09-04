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Kuşadası'nda El Freni Çekilmeyen Araç Sitenin Bahçesine Uçtu

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, el freni tam çekilmeyen resmi araç, yokuş aşağı hareket ederek bir sitenin bahçesine uçtu. Çocukların sokakta oyun oynadığı sırada meydana gelen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, el freni tam çekilmeyen resmi araç, yokuş aşağı hareket ederek bir sitenin bahçesine uçtu. Çocukların sokakta oyun oynadığı sırada meydana gelen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi Paşa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, resmi araçta görevli bir kişi, kullandığı aracı sokaktaki yokuşa park etti. El freni tam çekilmeyen araç, sürücü uzaklaştıktan bir süre sonra hareket etti. Giderek hızlanan araç, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra sokağın karşısında bulunan istinat duvarından bir sitenin bahçesine uçarak ters döndü. Çocukların sokakta oynadığı sırada yaşanan kazada muhtemel bir faciadan dönüldü. Otomobil çekiciyle kaza yerinden çıkarıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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