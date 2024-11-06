Üye Girişi
Haberler

Kuşadası'nda Ekim Ayında 28 Aranan Şahıs Yakalandı

Kuşadası'nda Ekim Ayında 28 Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen emniyet operasyonlarında Ekim ayı boyunca 28 aranan şahıs yakalandı, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda Ekim ayında 28 aranan şahıs yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri tarafından Ekim ayı boyunca ilçede sürdürülen yoğun çalışmalar neticesinde suç ve suçlulara göz açtırılmadı. Edinilen bilgiye göre polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda 8 adet ruhsatsız tabanca ve 24 adet fişek, 6 farklı olayda toplam 22 gram esrar, 15 gram metamfetamin ve yeşil reçeteye tabi 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 hırsızlık şüphelisi ise suçüstü yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen botlarıyla birlikte yakalandı. Çeşitli suçlardan aranmakta olan 28 kişi yakalandı, ayrıca toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi de cezaevine gönderildi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ilçede huzur ve güvenin sağlanması için yapılan çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

 Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama

 Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza

İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı

Ülkede artık seçim yapılmayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 6 Kasım Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 6 Kasım Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? TRT 1 canlı maç izle! BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Beşiktaş Malmö hangi kanalda? Beşiktaş Malmö maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 33. Bölüm CANLI izleme linki! Trump kazandı mı, ABD başkanı oldu mu? Çarşamba günü hangi diziler var? 6 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sen Kimsin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Kimsin filmi ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman, nerede çekildi? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ MALMÖ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Beşiktaş Malmö maçı nereden izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.