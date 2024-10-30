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Kuşadası'nda Eğlence Mekanında Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı

Kuşadası'nda Eğlence Mekanında Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir eğlence sırasında havaya ateş açan N.C. isimli şüpheli, jandarma tarafından tespit edilerek adli işlem başlatıldı. Şüphelinin üzerinde ruhsatlı bir tabanca ve fişekler bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlene bir eğlencede havaya ateş açan şahıs jandarma tarafından tespit edilirken, şahsa adli işlem başlatıldı.

Kuşadası ilçesi Çınar Mahallesi'nde yapılan bir eğlence esnasında havaya ateş edildiği 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından alınan ihbar üzerine görevlendirilen devriye ekibi tarafından yapılan araştırma sonucu N.C. isimli şüpheli şahsın havaya ateş ettiği tespit edilerek üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca ile içerisinde 13 adet tabanca fişeği ve 10 adet boş fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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