Kuşadası'nda Düzensiz Göçmen ve Organizatör Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan'a deniz yolu ile yasadışı olarak gitmek amacıyla arazide toplanan 23 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Aydın İl Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (GKİT) Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar kapsamında Kuşadası ilçesinde, Yunanistan'a deniz yolu ile yasadışı olarak gitmek amacıyla arazide toplanan 23 düzensiz göçmen ve S.K. isimli organizatör yakalandı. Düzensiz göçmenler Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edilirken, yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN