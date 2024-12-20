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Kuşadası'nda Düzensiz Göçmen Operasyonu: 30 Göçmen Yakalandı

Kuşadası'nda Düzensiz Göçmen Operasyonu: 30 Göçmen Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri, yasadışı göçmen geçişine yönelik düzenlenen operasyonda 30 düzensiz göçmeni yakaladı ve 1 organizatörü gözaltına aldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 30 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 organizatör de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığına yönelik icra edilen koordineli çalışmada Kuşadası ilçesinde bir grup düzensiz göçmenin yasadışı olarak denizden Yunanistan ülkesine geçiş yapacakları tespit edildi. Başlatılan operasyonda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile yapılan koordine sonucu Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Plajı'ndan yaklaşık bir kilometre mesafede 6 metre boyunda dıştan takma motorlu bot ve içerisinde botu kullanan organizatör M.A.A (20) ile 30 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Organizatör M.A.A. gözaltına alınırken, Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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