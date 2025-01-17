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Kuşadası'nda Düzensiz Göçmen Operasyonu: 30 Göçmen ve İki Kaçakçı Tutuklandı

Kuşadası'nda Düzensiz Göçmen Operasyonu: 30 Göçmen ve İki Kaçakçı Tutuklandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan operasyonda 30 düzensiz göçmen yakalanırken, iki göçmen kaçakçısı tutuklandı. Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma, göçmen kaçakçılığına karşı devam ediyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan çalışma sonucu 30 düzensiz göçmen ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik icra edilen koordineli çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan'a deniz yoluyla gitmek isteyen bir bot içerisinde 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca denizde, M.G ve R.H isimli 2 organizatör ise İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince karada yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatör ise çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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