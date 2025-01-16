Kuşadası'nda Düzensiz Göçmen Botu Batma Tehlikesi Geçirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında batma tehlikesi geçiren bottan düşen 4 düzensiz göçmenden 3'ü hayatını kaybetti, 1'i durumu ağır olarak kurtarıldı. Bottaki 29 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında Kuşadası Körfezi'nin Yunanistan sınırı yakınlarında, düzensiz göçmen taşıyan bir botta batma tehlikesi yaşandı. 4 düzensiz göçmen denize düştü. İhbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayda denize düşen 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişi de durumu ağır olarak kurtarıldı. Bottaki 29 kişinin hastaneye sevki için iskeleye ambulanslar sevk edildi. 112 ekiplerinin kurtarılan düzensiz göçmenleri hastaneye nakilleri devam ediyor. - AYDIN