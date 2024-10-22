Kuşadası'nda Dron Destekli Trafik Denetimi: 9 Sürücüye Cezai İşlem
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri dron ile havadan trafik denetimi yaptı. 9 sürücüye emniyet kemeri ve kask kullanmamaktan toplam 8 bin 655 TL ceza kesildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından dron destekli havadan trafik denetimi gerçekleştirilirken, 9 sürücüye cezai işlem yapıldı.
Edilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde asayiş timleri ile birlikte; emniyet kemeri, motosiklet sürücülerinin koruma başlığı (kask) ve yaya önceliğine yönelik dron destekli havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 9 sürücünün kural ihlali tespit edildi. Sürücülere toplam 8 bin 655 TL trafik idari para cezası uygulandı. - AYDIN