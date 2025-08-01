Kuşadası'nda Doktorun Bebeği Parayla Evlat Edinmesi Olayı

Kuşadası'nda Doktorun Bebeği Parayla Evlat Edinmesi Olayı
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Aydın'ın Kuşadası İlçe Devlet Hastanesi'nde bir kadın doktor, yeni doğmuş bebeği annesinden parayla alıp evlat edindi. Doktorun, çocuğu evinde bakarken düşürmesi sonucu olay gün yüzüne çıktı ve doktor gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası İlçe Devlet Hastanesi'nde görev yapan kadın doktorun, yeni doğmuş bebeği annesinden parayla alıp evlat edindiği, doktorun çocuğu yere düşürüp tedavi amacıyla hastaneye getirmesi ile olayın ortaya çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili kadın doktor, polis tarafından gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü'nün konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Devlet Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem E.(57), yeni doğum yapan bir annenin bebeğine bakamayacağını söylemesi iddiasına göre parayla çocuğu evlat edindi. Çocuğu eve götüren Dr. Şebnem E., çocuğa bakıcı tutup evinde bakmaya başladı.

Olay; doktorun evde kucağından düşürdüğü bebeği hastaneye geri getirmesiyle gün yüzüne çıktı. Şebnem E., iddiaya göre bebeği kucağından düşürdü. Doktor, bebeği başkasına aitmiş gibi bakıcısı aracılığıyla görev yaptığı hastaneye tedavisi için gönderdi. Hastanedeki hemşirenin çocuğun yüzündeki ve kafasındaki morlukları fark etmesiyle olay savcılığa intikal etti. Olayı araştıran polis ekipleri Doktor Şebnem E.'yi gözaltına aldı. Çocuğun tedavisinin Aydın Adnan Menderes Hastanesi'nde devam ettiği, doktor Şebnem E.'nin açığa alındığı öğrenilirken, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden konu ile ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor. Çocuğun gayr-i meşru, annenin de kayıp olduğu iddia edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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