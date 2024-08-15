Kuşadası'nda Dilencilere İdari Para Cezası
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dilencilik yaparak vatandaşları rahatsız eden 2 kişiye toplamda bin 954 TL idari para cezası uygulandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dilencilik yaparak vatandaşları rahatsız eden 2 kişiye toplamda bin 954 TL idari para cezası uygulandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince Güzelçamlı Mahallesi'nde kurulan halk pazarında devriye gerçekleştirildi. Devriye esnasında dilencilik yaparak vatandaşları rahatsız ettiği tespit edilen C.A. ve H.N. isimli şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 33. Maddesi kapsamında kişi başı 977 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN