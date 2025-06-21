Kuşadası'nda Denizde İki Kişi Boğuldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kadınlar Denizi'nde serinlemek amacıyla denize giren 61 yaşındaki Yaşar Eyiol ve 47 yaşındaki Sami Koçu boğularak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen iki kişinin yaşamı kurtarılamadı.

Kuşadası'nda denizde 2 kişi boğuldu

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 kişi serinlemek için girdikleri Kadınlar Denizi'nde boğuldu.

Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan Kadınlar Denizi plajında saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren 61 yaşındaki Yaşar Eyiol ile 47 yaşındaki Sami Koçu'yu suyun üzerinde hareketsiz gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Denizden vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından çıkarılan iki kişiye suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaptığı kontrollerde Yaşar Eyiol ve Sami Koçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER - 3.Sayfa
Galatasaray yıldız futbolcuya 4 yıllık imzayı attırdı: Resmi açıklama için tarih verildi

Galatasaray yıldız futbolcuya 4 yıllık imzayı attırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Peş peşe zamlardan sonra akaryakıtta tabela yine değişiyor
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
İsrail, nükleer tesise yaptığı saldırının görüntülerini yayınladı

İsrail'in nükleer tesise saldırısı anbean kameralarda
Tesadüfen bulunan ağaç Bartın'da heyecan yarattı: Yaşı 500'den fazla

Bir ilimizi heyecan sardı! Türkiye'nin en yaşlısı olabilir
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.