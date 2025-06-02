Kuşadası'nda Denizde Ceset Bulundu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından denizde hareketsiz bir ceset bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirterek cesedi karaya çıkardı. Kimliği belirlenemeyen erkek ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde bir ceset bulundu.
Edinilen bilgilere göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Denizdeki ceset botla karaya çıkarıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedeninin araştırılması için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa