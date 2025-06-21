Kuşadası'nda Denizde Boğulma Olayı: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Kuşadası'nda Denizde Boğulma Olayı: İki Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulan 61 yaşındaki Yaşar Eyiol ve 47 yaşındaki Sami Koçu, vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından sudan çıkarıldı, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 kişi serinlemek için girdikleri Kadınlar Denizi'nde boğuldu.

Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan Kadınlar Denizi plajında saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren 61 yaşındaki Yaşar Eyiol ile 47 yaşındaki Sami Koçu'yu suyun üzerinde hareketsiz gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Denizden vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından çıkarılan iki kişiye suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaptığı kontrollerde Yaşar Eyiol ve Sami Koçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray yıldız futbolcuya 4 yıllık imzayı attırdı: Resmi açıklama için tarih verildi

Galatasaray yıldız futbolcuya 4 yıllık imzayı attırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Peş peşe zamlardan sonra akaryakıtta tabela yine değişiyor
İsrail, nükleer tesise yaptığı saldırının görüntülerini yayınladı

İsrail'in nükleer tesise saldırısı anbean kameralarda
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! Acılı annenin feryadı yürek yaktı

Nihal Candan son yolculuğuna uğurlandı
Tesadüfen bulunan ağaç Bartın'da heyecan yarattı: Yaşı 500'den fazla

Bir ilimizi heyecan sardı! Türkiye'nin en yaşlısı olabilir
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.