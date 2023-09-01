Kuşadası'nda Deniz Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Bayraklıdede Mahallesi'ndeki Kuştur Halk Plajı kıyısında erkek cesedi bulundu. Cesedin Selim Akhançer'e ait olduğu tespit edildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deniz kenarında erkek cesedi bulundu.
Bayraklıdede Mahallesi'ndeki Kuştur Halk Plajı kıyısında ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ekiplerce olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedin Selim Akhançer'e (35) ait olduğu belirlendi.
Ceset İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - 3. Sayfa