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Kuşadası'nda çocuğa otomobil çarptı, ağır yaralandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk otomobilin çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Kazada çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk otomobilin çarpması ile ağır şekilde yaralandı.

Kaza Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki A.A isimli kız çocuğuna, E.B. idaresindeki 48 AKK 544 plakalı otomobil çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada vücudunda kırıklar oluşan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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