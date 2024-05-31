Kuşadası'nda çıkan kavgada silah isabet etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada ateşlenen silahtan çıkan bir mermi, Askerlik Şubesi'nin duvarına isabet etti. Polis tarafından 2 kişinin gözaltına alındığı olayda, 1 kişi de elinden hafif yaralandı.

Olay saat 12.00 sıralarında Alacamescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kahramanlar Caddesi üzerinde işletmesi bulunan K.A ile kayınbiraderi H.K arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa süre sonra kavgaya dönüşen olayda her iki taraf birbirine silah ve bıçakla saldırdı. Bu sırada yaşanan arbedede ateşlenen silahtan çıkan bir mermi caddenin karşısındaki Askerlik Şubesi'nin duvarına saplandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler tarafından K.A. ile H.K. gözaltına alındı. Bir kişinin de elinden hafif yaralandığı kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN