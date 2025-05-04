Kuşadası'nda Çarşaf Yüklü Kamyonette Yangın

Kuşadası'nda Çarşaf Yüklü Kamyonette Yangın
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde seyir halindeki bir kamyonette elektrik aksamından kaynaklanan yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde seyir halindeki çarşaf yüklü kamyonette elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Kuşadası'nda yolda seyreden 5 yıldızlı bir otele ait 35 KJP 71 plakalı çarşaf yüklü kamyonet, Soğucak Kavşağı'na geldiği sırada elektrik aksamından kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle motor bölümünden alev aldı. Alevleri farkeden eden sürücü, aracı yol kenarına çekip, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen kamyoneti söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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