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Kuşadası'nda Canlı Hayvan Taşıyan Araçlar Denetlendi

Kuşadası'nda Canlı Hayvan Taşıyan Araçlar Denetlendi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ve tarım ekipleri, hayvan hastalıklarının ve hırsızlıklarının önlenmesi amacıyla canlı hayvan taşıyan araçları denetledi. 19 aracın kontrol edildiği bildirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince canlı hayvan taşıyan araçlar ve hayvanlar kontrol edildi.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner ekiplerince canlı hayvan taşıyan araçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Kuşadası ilçesi Yaylaköy Mahallesinde hayvan hastalıklarının ve hayvan hırsızlıklarının önlenmesi amacıyla çalışma yapan ekipler, canlı hayvan taşıyan 19 aracın sorgusunu yaparak, evrak ve hayvan küpelerini kontrol etti. Vatandaşların sağlığı için kurumlar ile denetim ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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