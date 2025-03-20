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Kuşadası'nda Bisiklet Yolunu İhlal Eden 21 Sürücüye Ceza

Kuşadası'nda Bisiklet Yolunu İhlal Eden 21 Sürücüye Ceza
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bisiklet yolunu işgal eden 21 sürücüye toplamda 62 bin 13 TL ceza uygulandı. Jandarma tarafından gerçekleştirilen denetimde, yasak olan bölgede seyir halinde bulunan sürücüler tespit edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bisiklet yolunu işgal eden 21 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Güzelçamlı Mahallesi'nde 3 şahsın araçları ile motorlu taşıtların girmesinin yasak olduğu sahil hattı bisiklet yolunda seyir halinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, bisiklet yolunda denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde toplamda 21 sürücüye, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında kişi başı 2 bin 953 TL olmak üzere 62 bin 13 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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