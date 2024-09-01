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Kuşadası'nda Bisiklet ve Yaya Yolunu Kullanan Motosiklet Sürücülerine Cezalar

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bisiklet ve yaya yolunu kullanan 6 motosiklet sürücüsüne toplam 12 bin 312 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bisiklet ve yaya yolunu kullanan 6 motosiklet sürücüsüne toplam 12 bin 312 TL idari para cezası uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Çine Karpuzlu karayolunda, Karpuzlu Gölcük Mahallesi'nde ve Kuşadası Güzelçamlı ile Yaylaköy mahallelerinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde kask, reflektörlü yelek, ehliyet sınıfları hız ve genel trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca da Güzelçamlı Mahallesi sahil hattında icra edilen devriye esnasında motorlu taşıtların girmesinin yasak olduğu bisiklet veya yaya yolunda bulunan 6 motosikletli şahsa 5326 Sayılı Kanununun 32. maddesine istinaden kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere toplamda 12 bin 312 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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