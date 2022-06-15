Kuşadası'nda bir kişi evinde ölü bulundu Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Olay, Zafer Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Rıdvan Batçı'yı asılı halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Rıdvan Batçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Batçı'nın cenazesinin otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 112 Acil Çağrı Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler

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