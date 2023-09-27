Kuşadası'nda bir iş yerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Çalınan eşyalar ise henüz bulunamadı.