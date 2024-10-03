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Kuşadası'nda Barakada Yaşayan 52 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Kuşadası'nda Barakada Yaşayan 52 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde barakada yaşayan 52 yaşındaki Engin Ö. hareketsiz bulunarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde barakada yaşayan bir kişi ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Devrim Çıkmazı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun yıllardır barakada yaşayan 52 yaşındaki Engin Ö.'yü barakada hareketsiz şekilde gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde, 52 yaşındaki Engin Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Engin Ö.'nün cenazesi kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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