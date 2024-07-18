Kuşadası'nda Bahşiş Kutusu Hırsızlığı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işyerinde bulunan bahşiş kutusunu çalan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince kısa sürede bulundu.

Olay, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir işyerinde bulunan ve içerisinde yaklaşık 9 bin TL bulunan bahşiş kutusu kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresinde yapılan detaylı araştırma sonucu bahşiş kutusunu M.B.A. ve M.E.A.'nın çaldığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, 2 kişiyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN