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Kuşadası'nda Aranan Kadın Jandarma Tarafından Yakalandı

Kuşadası'nda Aranan Kadın Jandarma Tarafından Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Jandarmanın Dedektifleri JASAT tarafından hakkında 41 suçtan hapis cezası bulunan N.D. isimli kadın yakalandı. 164 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ve 8 milyon 349 bin 400 TL adli para cezası ile aranan şahıs, jandarma operasyonu ile tespit edilip tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT tarafından hakkında 41 suçtan 164 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ve 8 milyon 349 bin 400 TL adli para cezası bulunan kadın şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT tarafından Kuşadası ilçesinde; çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, tüzel kişi sorumlusunun karşılıksız çek düzenlemesi, resmi belgede sahtecilik suçu olmak üzere 41 suçtan aranan 164 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ve 8 milyon 349 bin 400 TL adli para cezasına hükümlü N.D. isimli kadın şahıs yapılan detaylı araştırma sonucu düzenlenen operasyon ile yakalandı. Jandarmadaki işlemelinin ardından adliyeye sevk edilen N.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Operasyon Güvenlik Jandarma Kuşadası Politika 3-sayfa Hukuk JASAT

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