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Kuşadası'nda Altın Hırsızlığı: Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Kuşadası'nda Altın Hırsızlığı: Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işyerinin kasasından çalınan 700 bin TL'lik altın, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çalıntı altınlarla birlikte ele geçirildi. Şüpheli A.Ş.B. hakkında adli süreç sürüyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işyerinin kasasından 700 bin TL değerindeki altınları çalan şüpheli, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, Kuşadası ilçesinde Güzelçamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsa ait işyerinin kasasında bulunan yaklaşık 700 bin TL değerindeki çeşitli cins ve miktarlarda ziynet eşyası kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayını A.Ş.B. isimli şüpheli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Harekete geçen jandarma ekipleri şüpheliyi kısa sürede çalıntı altınlar ile birlikte yakaladı. Çalıntı altınlar sahibine teslim edilirken, şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Hırsızlık Jandarma Kuşadası Politika Güvenlik 3-sayfa Ekonomi

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